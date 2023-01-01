“المنظمات الأهلية” تطالب بإجراء تحقيق جاد وشفاف بانفجار سوق الزاوية في غزة

غزة /سما/

طالبت شبكة المنظمات الأهلية، بإجراء تحقيق جاد وشفاف في الانفجار الذي وقع في سوق الزاوية بمدينة غزة، وتسبب بمصرع مواطنين، وإصابة عشرة آخرين بجروح مختلفة، وأضرار مادية كبيرة في منازل ومتاجر المواطنين.

وشددت شبكة المنظمات الأهلية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، على ضرورة الإسراع في تقديم كل أشكال المساعدة والاسناد للمتضررين.

وأكدت ضرورة إعلان نتائج التحقيق ووضع إجراءات جدية من أجل عدم تكرار مثل هذه الانفجارات، وتعويض الضحايا والمتضررين عن هذا الحادث الأليم.

وكان انفجار ضخم، وقع يوم الخميس المنصرم، في بناية سكنية بسوق الزاوية وسط مدينة غزة، ما أدى إلى مصرع مواطنين وإصابة 10 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة، إضافة إلى إلحاق دمار وخراب في منازل المواطنين والمحال التجارية داخل السوق.

ويعد سوق الزاوية من أشهر الأسواق وأقدمها في مدينة غزة، وعادة يكون مكتظا بالباعة والمتسوقين من المواطنين في المدينة.