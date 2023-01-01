الخضري: مشاركة الرياضي حمادة من غزة في الألعاب الأولمبية إنجاز كبير واختراق للحصار

غزة /سما/

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن مشاركة الرباع الفلسطيني محمد حمادة وتمثيل فلسطين في دورة الألعاب الاولمبية في طوكيو "شرف عظيم وانجاز رياضي كبير واختراق للحصار الإسرائيلي".

وقال الخضري إن البطل حمادة (19 عاماً) ينطلق من غزة المحاصرة إلى تمثيل فلسطين في رفع الاثقال، وهو يحمل العزيمة والإصرار والإرادة الفلسطينية رغم الحصار والاحتلال.

وأشار الخضري في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن الظروف القاهرة التي يعانيها كل فلسطيني وخاصة في قطاع غزة بفعل إجراءات الاحتلال لم تمنع حمادة من الوصول إلى مبتغاه ورفع علم فلسطين خفاقاً في المحافل الرياضية الدولية.

وتمنى الخضري لحمادة وهو أول لاعب فلسطين يمثل فلسطين في هذه اللعبة في محفل رياضي عالمي، تحقيق أرقام قياسية جديدة ومميزة.

وتوجه بالشكر إلى من وقف إلى جانب البطل حمادة وخاصة الجهود الكبيرة التي بذلها المدرب القدير حسام حمادة الذي كان يعمل بإصرار، واستمر في أداء دوره حتى وصل الى هذه البطولة الدولية التي يتطلع الجميع الى تحقيق أرقام قياسية عالمية.

وشدد الخضري على أن الرياضة والرياضيين الفلسطينيين يواجهون صعوبات جمة سواء في التدريب والتطور داخلياً وكذلك المشاركات الخارجية بسبب الاحتلال والحصار والإغلاق والاعتداءات.

ودعا إلى زيادة الدعم والرعاية والاهتمام بجميع المبدعين الفلسطينيين في كافة المجالات، حيث نمتلك الكثير من الشباب الفلسطيني الواعد الذي يستحق كل رعاية وتقدير، وخاصة أنهم بإمكانيات محدودة يحققون إنجازات كبيرة على مستويات عربية ودولية.

ويشارك إلى جانب "حمادة" أربعة رياضيين فلسطينيين آخرين من الضفة الغربية والقدس.