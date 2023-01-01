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صور.. طولكرم: مقتل المستشار في المالية العسكرية عكرمة مهنا برصاص مجهولين

الجمعة 23 يوليو 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. طولكرم: مقتل المستشار في المالية العسكرية عكرمة مهنا برصاص مجهولين



طولكرم /سما/

 قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن مجهولين اطلقوا الرصاص على المستشار القانوني للمالية العسكرية عكرمة مهنا، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأوضح اللواء دويكات للوكالة الرسمية، أن المعلومات الأولية تشير إلى ان مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار مهنا داخل منزله في دير الغصون في طولكرم، ما أدى إلى وفاته، ثم لاذوا بالفرار.

واكد أن النيابة العسكرية والجهات المختصة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة، والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.

في السياق، أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤى ارزيقات، أن النيابة العامة  باشرت اجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري في ظروف وفاة مواطن يبلغ من العمر  44 عاما من طولكرم  .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه ظهر اليوم الجمعة وصل الى مشفى ثابت الحكومي مواطن من بلدة دير الغصون شمالي طولكرم مصاب بعيار ناري. 

وامرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة.


عكرمة مهنا

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#جريمة قتل #اللواء طلال دويكات #الاجهزة الامنية الفلسطينية #اطلاق نار #عكرمة مهنا
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