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إسرائيل تجري مناورات عسكرية مشتركة هي الأولى من نوعها... فيديو

الجمعة 23 يوليو 2021 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تجري مناورات عسكرية مشتركة هي الأولى من نوعها... فيديو



القدس المحتلة / سما /

أجرى الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين مناورات عسكرية مشتركة هي الأولى من نوعها.

وجاء في تقرير مطول لصحيفة "معاريف" العبرية، أمس الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي استضاف، لأول مرة في بلاده، مناورات عسكرية مشتركة لتشغيل طائرات دون طيار، بمشاركة أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا.

وأفادت الصحيفة بأن التدريبات العسكرية المسماة بـ"Blue Guardian"، استمرت لمدة أسبوعين كاملين، خاصة بمناورات طائرات دون طيار، هي الأولى من نوعها، ضمت تحليق لطائرات هيرمس 450 الإسرائيلية المسيرة.

وأجرت الدول الأجنبية المشاركة مناورات على سيناريوهات مختلفة، أهمها دعم القوات البرية وجمع المعلومات الاستخباراتية، ومهام الاستطلاع المختلفة، فضلا عن التعاون مع مختلف القوات أثناء التحليق في الجو، وهي مهام استراتيجية أو تحتل مكانة استراتيجية لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن لسان الجنرال الإسرائيلي، أمير لازر، قائد القوات الجوية في بلاده، أن هذه المناورات العسكرية المشتركة هي الأولى من نوعها حول العالم، خاصة وأنها تتعلق بطائرات دون طيار، وذلك كون بلاده رائدة في مجال الطائرات دون طيار.

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