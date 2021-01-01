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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الجمعة 23 يوليو 2021 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة عن وفاة 3 أشخاص واصابة 41 أخرين بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة أنها أجرت فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية لنحو 298 شخصًا تبين اصابة 41 منهم بفيروس كورونا.

وأشارت الصحة إلى انها سجلت 170 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وحول اجمالي عدد الوفيات بعد تسجيل 3 حالات اليوم الجمعة أوضحت الوزارة أن اجمالي الوفيات في قطاع غزة بسبب فيروس كورونا بلغ 1089 حالة وفاة.

وعن عدد الاصابات والمتعافين أشارت إلى أن اجمالي المصابين التراكمي بلغ 115847 اصابة، بينما اجمالي الحالات النشطة 842 حالة، مبينة أن اجمالي المتعافين بلغ 113916 حالة.

وحول الاصابات الحرجة والخطيرة قالت الصحة أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 43 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 30 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات بينت وزارة الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 336300جرعة، لافتًا إلى ان اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 98751 شخص.

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