حالة الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق

رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الجمعو سيكون معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .