معاريف: جمع 40 توقيع لإخضاع رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت للمساءلة

القدس المحتلة /سما/

أعلنت مجموعة من أعضاء الكنيست التابعة لأحزاب المعارضة، اليوم الخميس، عن تمكنها من جمع 40 توقيع لإخضاع رئيس الحكومة نفتالي بينيت للمساءلة حول ادعاءاتهم إخفاقات الحكومة في الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لـ"إسرائيل" والتخلي عن السياسات التي ابتعتها الحكومات في السابق مع التهديدات التي تعترض الدولة خصوصا فيما يتعلق بإيران والمنطقة الشمالية.

يشار الى أن هذه الخطوة تنسجم مع التهديدات المتكررة لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ومقربوه بمواصلة العمل لإسقاط الحكومة وتكثيف الجهود لاستنزافها بعدة طرق سواء عبر إطالة مدة النقاشات في الكنيست لساعات طويلة أو طرح اقتراحات قانون لإحراجها وتأجيج الخلافات بين الأحزاب المشاركة فيها لاسيما وأنها تتكون من أحزاب تنتمي لليسار والوسط واليمين المتطرف.