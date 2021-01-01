حماس: سنواصل متابعة تداعيات حادث سوق الزاوية وضمان عدم تكراره

غزة /سما/

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها ستبقى دوما إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني "نضمد جراحهم، ونواسي آلامهم، وسنواصل ونتابع مع الجهات المعنية تداعيات هذا حادث سوق الزاوية الأليم وضمان عدم تكراره".

وتقدمت حماس في بيان لها، بالتعازي والمواساة من عائلة ساق الله باستشهاد الحاج عطا ساق الله شهيد حادث سوق الزاوية الذي وقع صباح اليوم الخميس، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وثمنت الحركة جهود الطواقم الصحية والدفاع المدني ووزارة الداخلية وطواقم البلدية وجهود كل المخلصين من أهلنا في محافظة مدينة غزة، على ما قدموه وما قاموا به من عمل وواجب وطني وأخلاقي وإنساني ينم عن ترابط هذا الشعب وأصالته وقيمه وأخلاقه النبيلة.

ودعت القطاعات الحكومية والمؤسسات الخيرية والمنظمات الأهلية وأهلنا في غزة إلى مواصلة مشوار التكافل والخير والعطاء والإسناد تجاه الأسر المكلومة والمتضررة.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أعلنت صباح اليوم، عن استشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين؛ جراء انفجار وقع في منزل مكون من عدة طوابق بمنطقة سوق الزاوية بمدينة غزة.