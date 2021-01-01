  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية ترحب بقرار رئاسة مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة التحقيق الدولية المستمرة

الخميس 22 يوليو 2021 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية ترحب بقرار رئاسة مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة التحقيق الدولية المستمرة



رام الله /سما/

 رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتشكيل لجنة التحقيق الدولية، المستقلة والمستمرة، التي جاءت تنفيذا لقرار فلسطين في مجلس حقوق الإنسان في جلسته الخاصة رقم (30)، أثناء العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني.

وستنظر اللجنة في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 نيسان/أبريل 2021، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة ورائها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية.

وشددت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، على أهمية أن تضع هذه اللجنة آليات المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن تشكيل هذه اللجنة من قامات قانونية دولية ومستقلة، برئاسة المفوضة السابقة لحقوق الانسان نافي بيلاي، يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدم في مسار المساءلة، والمحاسبة، وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.

وأكدت الخارجية جاهزية دولة فلسطين في تقديم كل المعلومات المطلوبة لدعم المسار القانوني لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، وبما يخدم التحقيقات الجنائية ضد الانتهاكات المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة، من تهجير قسري، وعدوان، وتمييز، وحصار وقتل وعقاب جماعي.

ودعت دول المجتمع الدولي ومؤسساته، بما فيها القانونية، للتعاون وتسهيل عمل اللجنة، وصولا إلى تفكيك نظام الاستعمار، والابارتهايد الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده.

#الخارجية والمغتربين #لجنة التحقيق الدولية #مجلس حقوق الإنسان #الانتهاكات الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

مصادر : واشنطن تستجيب لطلب بينيت و تقرر إرجاء فتح القنصلية في القدس

"الخارجية الأميركية": ماضون في خطط فتح قنصليتنا بالقدس

بعد كم ساعة من الذبح ينصح بتناول لحم الأضحية؟

الرئيس يتلقى اتصالًا من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

الخارجية الامريكية تتحدث عن موعد إعادة فتح القنصلية في القدس

الأخبار الرئيسية

8

مفوضة حقوق الإنسان السابقة ترأس لجنة للتحقيق في جرائم مزعومة بحق إسرائيل و"حماس"

80

"الكنيست" الإسرائيلي يبدأ تحقيقاً بشأن فضيحة "بيغاسوس"

سايبر

"العفو الدولية" تؤكد وجود أدلة على هجمات "بيغاسوس" وتجسسه على الهواتف

سفارة امريكا

الخارجية الامريكية تتحدث عن موعد إعادة فتح القنصلية في القدس

الجهاد الاسلامي ينعى الشهيد ساق الله الذي استشهد في انفجار سوق الزاوية صباح اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية