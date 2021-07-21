تركي آل الشيخ ينشر فيديو عن وصول جورج وسوف إلى جدة ويعلق

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مقطع فيديو عن وصول الفنان السوري، جورج وسوف، إلى مدينة جدة.
وعلق تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلا: "سلطان الطرب جورج وسوف في جدة.. فرحتي لا توصف بأول حفل في السعودية".
سلطان الطرب جورج وسوف في جدة ????— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 21, 2021
.
فرحتي لاتوصف بأول حفل في السعودية????@wassouf
..#بنش_مارك #جورج_وسوف #هيئة_الترفيه pic.twitter.com/04mN6hBXRf
وكان جورج وسوف قد نشر تغريدة في الـ17 من يوليو الجاري قال فيها: "موعدنا المقبل في مدينة جدة في 23/7 ".
موعدنا المقبل في مدينة جدة في ٢٣/٧— Georges Wassouf (@wassouf) July 17, 2021
للحجز ???? https://t.co/jevvJ2ZBWW#حفلات_صيف_جدة#هيئة_الترفيه#بنش_مارك#جورج_وسوف @Benchmark_ksa @GEA_SA @Enjoy_Saudi pic.twitter.com/dGUqB49JYw
من جهته علق سفير فرنسا في السعودية، لودوفيك بولي، على مقطع الفيديو قائلا: "لا أطيق الانتظار لأعجب بسلطان الطرب جورج وسوف في جدة! شكرا لمعالي تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه على هذا البرنامج الصيفي الرائع مع أشهر أسماء الطرب العربي! الفن أكثر أهمية من أي وقت مضى ويساعد في الحفاظ على الأمل والتفاؤل!".
لا أطيق الانتظار لأعجب بسلطان الطرب #جورج_وسوف في #جدّة!— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) July 21, 2021
شكراً لمعالي تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه على هذا البرنامج الصيفي الرائع مع أشهر أسماء الطرب العربي!
الفن أكثر أهمية من أي وقت مضى ويساعد في الحفاظ على الأمل والتفاؤل!
????????????????????????????@wassouf @Turki_alalshikh @GEA_SA https://t.co/vTeYS3SXSX