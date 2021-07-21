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تركي آل الشيخ ينشر فيديو عن وصول جورج وسوف إلى جدة ويعلق

الخميس 22 يوليو 2021 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركي آل الشيخ ينشر فيديو عن وصول جورج وسوف إلى جدة ويعلق



الرياض /سما/

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مقطع فيديو عن وصول الفنان السوري، جورج وسوف، إلى مدينة جدة.

وعلق تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلا: "سلطان الطرب جورج وسوف في جدة.. فرحتي لا توصف بأول حفل في السعودية".

وكان جورج وسوف قد نشر تغريدة في الـ17 من يوليو الجاري قال فيها: "موعدنا المقبل في مدينة جدة في 23/7 ".

من جهته علق سفير فرنسا في السعودية، لودوفيك بولي، على مقطع الفيديو قائلا: "لا أطيق الانتظار لأعجب بسلطان الطرب جورج وسوف في جدة! شكرا لمعالي تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه على هذا البرنامج الصيفي الرائع مع أشهر أسماء الطرب العربي! الفن أكثر أهمية من أي وقت مضى ويساعد في الحفاظ على الأمل والتفاؤل!".

#تركي آل الشيخ #رئيس هيئة الترفيه السعودية #السعودية #هيئة الترفيه #مدينة جدة #جورج وسوف #سلطان الطرب جورج وسوف

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