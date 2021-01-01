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إجراءات جديدة في إسرائيل مع ارتفاع إصابات كورونا

الخميس 22 يوليو 2021 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجراءات جديدة في إسرائيل مع ارتفاع إصابات كورونا



القدس المحتلة /سما/ (د ب أ)

قرر مجلس كورونا المكلف بمكافحة فيروس كورونا في إسرائيل اليوم الخميس، إعادة منهج “الشارة الخضراء” في ضوء زيادة إصابات فيروس كورونا.

ومن المقرر السماح بإقامة المناسبات بحضور أكثر من مئة شخص، شرط أن يكونوا مطعمين او متعافين او من لديهم نتائج فحص كورونا سلبية فقط لمن تتجاوز أعمارهم 12 عامًا.

ويتم تطبيق هذه القاعدة على الفعاليات الرياضية والثقافية وكذلك صالات الرياضة والمطاعم والمؤتمرات ودور العبادة بين أماكن أخرى.

وسوف تدخل القواعد حيز التنفيذ خلال أسبوع ويجب أن تقرها الحكومة.

كما قرر مجلس كورونا أنه اعتبارًا من الثامن آب/أغسطس يجب على الأشخاص الذين لا يريدون الحصول على اللقاح، أن يتحملوا تكاليف اختباراتهم الخاصة بكورونا.

وكان منهج الشارة الخضراء قد تم إدخاله في شباط/فبراير، ولكن بعد تراجع كبير في أعداد المصابين رفعت السلطات أغلب القيود مجددا.

غير أن أعداد الإصابات اليومية الجديدة تجاوزت حاجز الألف مجددًا، وأعيد فرض شرط ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

وتلقى نحو 62 % من سكان إسرائيل البالغ عددهم 3ر9 مليون نسمة جرعتهم الأولى وتلقى أكثر من 56 % جرعتهم الثانية.

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