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مناورات تدريبية.. مقاتلات "سوخوي 35" تهاجم مقاتلات "رافال" في مصر

الخميس 22 يوليو 2021 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناورات تدريبية.. مقاتلات "سوخوي 35" تهاجم مقاتلات "رافال" في مصر



القاهرة /سما/

نشرت صحيفة "مسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية، تقريرا أكدت فيه أن مقاتلات "سوخوي 35" الروسية هاجمت مقاتلات "رافال" الفرنسية في مصر خلال مناورات تدريبية.

ونقلت الصحيفة الروسية عن وسائل الإعلام، أن المقاتلة الروسية لعبت دور المعتدي على المقاتلة الفرنسية، وتم استخدام أنظمة الحرب الإلكترونية في المعركة التدريبية من كلا المقاتلتين.

وفي الوقت الحالي، تمتلك القوات الجوية المصرية، وفقا لبعض المعلومات، 24 مقاتلة رافال و5 مقاتلات سوخوي 35، حيث تخطط مصر لشراء ما بين 72 إلى 100 مقاتلة فرنسية.

والمقاتلة الروسية "Su-35" أو "سوخوي 35" هي مقاتلة متعددة الأدوار لما يسمى بجيل "4 ++" الذي تنتجه شركة Sukhoi. والطائرة في الخدمة مع القوات الجوية الروسية، ويتم تصديرها أيضًا إلى عدد من البلدان. وهي مزودة برادار الطيران الروسي "N035 Irbis".

أما المقاتلة الفرنسية "رافال" فيجري تصنيعها من قبل شركة داسو للطيران الفرنسية. تم تجهيز هذه المقاتلة متعددة المهام بنظام الحرب الإلكترونية Thales Spectra، الذي يسمح بإخراج صواريخ العدو عن مسارها، بالإضافة إلى تشويش رادارات طائرات العدو.

وفي 2018، وقعت روسيا ومصر عقدا لتوريد 24 مقاتلة سوخوي 35، بقيمة ملياري دولار.

وبالإضافة إلى الطائرات نفسها، يتضمن العقد تسليم أنظمة تسليح هذه الطائرات، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيلها. "RT"

#مقاتلات سوخوي 35 #تدريبات عسكرية #مصر #مقاتلة رافال #مناورات عسكرية

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