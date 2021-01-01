  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير الجيش الاسرائيلي يؤكد المضي قدما في تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات

الخميس 22 يوليو 2021 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الاسرائيلي يؤكد المضي قدما في تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات



القدس المحتلة /سما/

صرح وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس بان الانتقادات التي وجههتها المحكمة العليا الى عملية ابتياع الغواضات وتهميش قيادة الجيش والاجهزة الامنية في هذه العملية
يستلزمان اجراء تحقيق معمق في الموضوع مؤكدا انه سيواصل بالتعاون مع شركائه في الائتلاف المساعي لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في اسرع وقت ممكن .

ووفق هيئة البث الاسرائيلية، قد ردت محكمة العدل العليا عدة التماسات رُفعت اليها بطلب ان تُلزم الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات.

وأكدت المحكمة أنه من المستحسن الرد على التساؤلات التي تثيرها هذه القضية ليس على الساحة القضائية، بل على ساحة الرأي العام.

#الجيش الاسرائيلي #قضية الغواصات #بيني غانتس

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: مشاكل غزة لم تختفِ و حمـاس ستتحدى قريباً جيش الاحتلال

اسعار العملات مقابل الشيكل

آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

فايننشال تايمز: “بيغاسوس” ورقة إسرائيل الدبلوماسية للتواصل مع دول خليجية

مصادر : واشنطن تستجيب لطلب بينيت و تقرر إرجاء فتح القنصلية في القدس

لأول مرة.. سعوديات يشاركن في تأمين الحجاج والمعتمرين بمكة والمدينة

"الخارجية الأميركية": ماضون في خطط فتح قنصليتنا بالقدس

الأخبار الرئيسية

80

"الكنيست" الإسرائيلي يبدأ تحقيقاً بشأن فضيحة "بيغاسوس"

سايبر

"العفو الدولية" تؤكد وجود أدلة على هجمات "بيغاسوس" وتجسسه على الهواتف

سفارة امريكا

الخارجية الامريكية تتحدث عن موعد إعادة فتح القنصلية في القدس

الجهاد الاسلامي ينعى الشهيد ساق الله الذي استشهد في انفجار سوق الزاوية صباح اليوم

اتهامات للجيش الإسرائيلي بالتقصير في تنفيذ خطة إخلاء المستوطنين من غلاف غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية