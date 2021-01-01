وزير الجيش الاسرائيلي يؤكد المضي قدما في تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات

القدس المحتلة /سما/

صرح وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس بان الانتقادات التي وجههتها المحكمة العليا الى عملية ابتياع الغواضات وتهميش قيادة الجيش والاجهزة الامنية في هذه العملية

يستلزمان اجراء تحقيق معمق في الموضوع مؤكدا انه سيواصل بالتعاون مع شركائه في الائتلاف المساعي لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في اسرع وقت ممكن .

ووفق هيئة البث الاسرائيلية، قد ردت محكمة العدل العليا عدة التماسات رُفعت اليها بطلب ان تُلزم الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات.

وأكدت المحكمة أنه من المستحسن الرد على التساؤلات التي تثيرها هذه القضية ليس على الساحة القضائية، بل على ساحة الرأي العام.