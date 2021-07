والده مغربي.. مسلم سيحمل لأول مرة العلم البريطاني في افتتاح أولمبياد

قالت صحيفة “الغارديان” إن الفريق البريطاني المشارك في أولمبياد طوكيو سيقوده ولأول مرة لاعب مسلم يحمل العلم البريطاني.

وأضافت أن الحائز على الذهبية في سباق التجديف محمد صبيحي سيصنع التاريخ يوم الجمعة بعدما أعلن عن كونه أول مسلم سيحمل العلم البريطاني في حفلة افتتاح الالعاب الأوليمبية، وستشاركه حنا ميلز التي تعتبر من أنصار المحيطات النظيفة ومنع استخدام البلاستيك في الرياضة. وهذه أول مرة سيشارك فيها المتنافسان في حمل العلم بعدما أعلنت اللجنة الدولية للألعاب الاوليمبية العام الماضي أن كل لجنة ألعاب أوليمبية وطنية تستطيع ترشيح لاعب ولاعبة لحمل العلم الوطني. ويتبع صبحي وميلز خطى لاعبين بريطانيين كبار من أندي مري وسير ماثيو بنيسيت بطل سباق القوارب وسير ستيف ريدغريف وأنيتا لونزبرو والتي كانت اول امرأة تحمل العلم البريطاني في طوكيو عام 1964.

وعبر صبيحي الذي اختير من مدرسته في كينغستون للتدريب في برنامج تجديف خارج إطار المدارس التقليدية الحكومية عن فخره باختياره. وقال “هذا شرف” و “هذه لحظة هامة في الحركة الأوليمبية- والناس يتذكرون تلك الصور وأنا أتذكر صور أندي (مري) في ريو قبل أن أشارك في التجديف، وأتذكر مشاهدة سير مات وسير ستيف، وهذا أمر أشعر بالفخر العظيم به” و “ستكون تجربة غريبة والمشاركة في مناسبة افتتاح الألعاب الأوليمبية، وهذا العام وبجدول المسابقات هو أمر يمكن تحمله حتى لو لم أكن حامل الراية، وستكون لحظة خاصة وستكمل لغزي في الألعاب الأوليمبية”.

