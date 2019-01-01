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وصول 160 مهاجرًا فرنسيًا جديدًا إلى إسرائيل في رحلة خاصة

الخميس 22 يوليو 2021 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول 160 مهاجرًا فرنسيًا جديدًا إلى إسرائيل في رحلة خاصة



القدس المحتلة /سما/

حطت أمس (الاربعاء 21.07) رحلة مهاجرين في مطار بن غوريون وعلى متنها نحو 160 مهاجرًا جديدًا من فرنسا. رافقت هذه الرحلة من باريس وزيرة السكان والهجرة، بنينا تمنو شتا، التي عادت من زيارة عمل للجالية اليهودية في فرنسا على خلفية الاهتمام المتزايد بالهجرة إلى إسرائيل. 

وبحسب معطيات سلطة السكان والهجرة والوكالة اليهودية منذ بداية العام، فقد حدث ارتفاع بنسبة 137٪ في عدد المهاجرين من فرنسا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وهاجر حوالي 1370 مهاجر فرنسي خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بـ 578 خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا للوكالة اليهودية.

وعلى الرغم من انخفاض الهجرة خلال عام 2020 بنسبة 40 ٪ تقريبًا بسبب جائحة COVID-19 ، إلا أن هناك زيادة كبيرة في فتح ملفات الهجرة الجديدةبما في ذلك من فرنسا حيث تم فتح 6053 ملفاً العام الماضي مقارنة بـ 2475 في عام 2019.

#مطار بن غوريون #اسرائيل #مهاجرين يهود

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