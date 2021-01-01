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وزير الجيش الاسرائيلي: سنحافظ على الكتل الاستيطانية في الضفة وسنقويها

الخميس 22 يوليو 2021 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الاسرائيلي: سنحافظ على الكتل الاستيطانية في الضفة وسنقويها



القدس المحتلة /سما/

اجتمع وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس، اليوم الخميس، مع أعضاء حزب ميرتس في الحكومة الإسرائيلية لبحث القضايا الأمنية والسياسية.

وقال غانتس خلال الاجتماع، بشأن الاستيطان في إيفياتار إنه سيكون فقط وفقا للقانون، ولن يتم اتخاذ قرار إلا بعد الانتهاء من مسح الأراضي".

وأضاف: سنحافظ على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية ونقوي المجالس المحلية القائمة".

ونوه غانتس إنه يرى أهمية في إجراء حوار مفتوح داخل الائتلاف الحكومي، وأن سياسته تقوم على أساس الأمن الصارم لأمن الدولة إلى جانب تعزيز السلام والسياسة. 

كما شدد على أهمية الحفاظ على المجتمع الإسرائيلي ووحدته بجميع أشكاله.
 

#الجيش الاسرائيلي #بيني غانتس #اسرائيل #حزب ميرتس #استيطان #مستوطنات الضفة

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