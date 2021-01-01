الرئيس يعزي نظيره الصيني بضحايا كارثة الفيضانات

رام الله /سما/

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، بضحايا كارثة الفيضانات التي ألمت بالشعب الصيني.

وقال الرئيس في برقيته، "نتابع بقلق كبير الأنباء الكارثية عن اجتياح الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار وتكون السيول، لمقاطعة هنان الصينية، أدت للأسف لوقوع الكثير من الضحايا بين وفيات وجرحى ومفقودين من أبناء شعبكم الصديق، ولإجلاء مئات الآلاف منهم، إضافة لغرق هكتارات من الأراضي الزراعية وخسائر مادية أخرى".

وأضاف سيادته، "فباسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم للحكومة والشعب الصيني الصديق ولعائلات الضحايا بتعازينا القلبية الحارة، متمنين لهم الرحمة والسكينة، وللمصابين الشفاء العاجل، معربين عن تضامننا التام معكم في هذه المحنة، وواثقين بحكمتكم واقتداركم على تجاوزها".