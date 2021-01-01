الأسير مؤيد الخطيب يعلق إضرابه عن الطعام لهذا السبب!

رام الله /سما/

علّق الأسير مؤيد الخطيب، اليوم الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإداري، عقب تدهور خطير طرأ على حالته الصحية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بينا لها، أنّ الخطيب علق إضرابه الذي شرع به الأسبوع الماضي، بسبب إصابته بنزيف حاد في المعدة وتقيئه الدماء وتناقص وزنه بشكل ملحوظ، الأمر الذي استوجب نقله إلى عيادة سجن ريمون، لإخضاعه للمتابعة والمراقبة الصحية.

وحمّلت الهيئة الأسرى، إدارة سجون الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مؤيد الخطيب، و10 من الأسرى الذين يخوضون إضرابات عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري، الأسرى الإداري.

وفي ختام بيانها، دعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري لأجل وضع حد لمعاناتهم وتفرد سلطات الاحتلال بهم.