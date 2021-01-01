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جمّاعين: مستوطنون يحرقون مصنعًا فلسطينيًا.. ويتقدمون بشكوى!

الخميس 22 يوليو 2021 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمّاعين: مستوطنون يحرقون مصنعًا فلسطينيًا.. ويتقدمون بشكوى!



القدس المحتلة /سما/

حرق ثلاثة مستوطنين فجر اليوم، الخميس، مصنعًا فلسطينيًا قرب قرية جماعين في الضفة الغربية المحتلة، ولاحقًا قدّم مستوطنان من الثلاثة بشكوى "لتعرضهما لاعتداء" من قبل فلسطينيين، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، الخميس.

ونقل المستوطن الآخر إلى المشفى لتلقي العلاج، ونقل إلى تحقيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك).

وفرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرًا على نشر تفاصيل التحقيقات، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، التي لم تورد تفاصيل إضافية.

بينما نقلت وكالة "وفا" عن مسؤول ملف الاستيطان شماليّ الضفة، غسان دغلس، إن مركبة تقل عددا من المستوطنين توقفت بجانب منشار حجر في بلدة جماعين، وأشعل المستوطنون النيران بالمعدات بداخله.

وأضاف أنّ ملكية المنشار تعود للمواطن غسان الدميضي من بلدة حوارة، مؤكدا أن الشبان لاحقوا مركبة المستوطنين وألقوا القبض على أحدهم عقب تكسير مركبتهم.

#اعتداءات المستوطنين #حرق

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