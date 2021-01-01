الجهاد الاسلامي ينعى الشهيد ساق الله الذي استشهد في انفجار سوق الزاوية صباح اليوم

غزة/سما/

نعت حركة الجهاد الاسلامي بمحافظة غزة الحاج عطا ساق الله "أبو خالد" ، الذي استشهد جراء الحدث الأليم الذي وقع صباح اليوم في سوق الزاوية.

و اعربت الحركة في بيان صادر عنها عن تضامننا الكامل مع المواطنين وأصحاب المنازل والمحال التجارية الذين لحق بهم الضرر جراء الحدث الأليم، مؤكدة ثقتها بالمؤسسات والهيئات الوطنية التي سارعت للقيام بمسؤولياتها تجاه هذا الحدث,

و أكدت حركة الجهاد أنها ستقف عند مسؤولياتها و ستتابع مع كافة الجهات المعنية تفاصيل هذا الحدث الاليم.

كما اشادت الحركة بجهود كافة الأجهزة الحكومية وطواقم البلدية التي تعاملت بكل مهنية مع الحدث سواء في إطفاء الحريق وتأمين السوق التجاري والمنازل وفتح الشوارع والطرق، مشددة على ان هذا يدلل على عمق المسؤولية والتكامل في العمل.

و وجهت الحركة في بيانها التحية لأبناء شعبنا الذين ساعدوا بشكل فعال في معالجة أثار الحدث الأليم ، وقدموا نموذجاً رائعاً في التضامن والتكافل فيما بينهم، داعية الله تعالى أن يعجل بشفاء الجرحى والمصابين وأن يعودوا إلى أهلهم بأتم السلامة والعافية.