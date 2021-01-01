حركة "حماس" بالقدس تُعقّب على استشهاد الشاب التميمي في "المسكوبية"

القدس المحتلة /سما/

عقّبت حركة حماس في مدينة القدس المحتلة، ظهر يوم الخميس، على استشهاد المقدسي الشاب عبد يوسف الخطيب التميمي، في معتقل المسكوبية التابع للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم حركة حماس بالقدس محمد حمادة: "نحمل الاحتلال مسؤولية إعدام الشاب المرحوم عبده يوسف الخطيب التميمي من القدس، وهو أب لأربعة أطفال، والذي قضى في سجن المسكوبية بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل شرطة الاحتلال أثناء تواجده في زنزانته".

وأضاف حمادة: "إنّ استشهاد عبده الخطيب والذي لم يكن يعاني من أي أمراض مسبقة في دحض لرواية الاحتلال المفضوحة أن الشاب قضى نتيجة نوبة قلبية، إن في هذا ما يدلل على نهج الاحتلال الوحشي الذي يستهدف به كل ما هو مقدسي، وليس آخره قتل الأسير وهو مقيد في زنزانته، وإنما يمتد إلى التنكيل في كل مناحي الحياة بهدف إفراغ القدس من أهلها، وأنّى لهم ذلك".

وناشد أبناء شعبنا إلى عدم تمرير هذه الجريمة، وإعلان الغضب في وجه الاحتلال، والخروج إلى الشوارع، والحشد للمشاركة في جنازة الشهيد إعلاناً للتضامن وإيصال الرسالة مدويّة للمحتل أنّ أهل القدس هنا باقون، لن تزحزحهم كل محاولات الاحتلال الوحشية والقمعية.