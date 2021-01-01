كهرباء غزة تُعيد التيار لمشتركين متضررين من حادثة الانفجار

غزة /سما/

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، مساء يوم الخميس عن إعادة التيار الكهربائي وتوصيله لعدد من المشتركين المتضررين من حادثة الانفجار في سوق الزاوية.

وقالت الشركة في بيان صحفي: "تمكنت طواقم الشركة من إعادة ربط الكهرباء وتوصيلها لكثير من المشتركين في المكان، ولا زالت متواجدة في المكان لاستكمال أعمالها بالخصوص بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجهات الشريكة".

وأشارت إلى أنّ طواقم الشركة كانت من أوائل الواصلين لمكان الحدث للتعامل مع تداعياته والحد من تأثيره وذلك فور تلقيها إشارة الحدث.

كما نشرت صورًا لطواقم الشركة أثناء عملها في إزالة خطر الكهرباء وإعادة تأهيل واصلاح شبكات الكهرباء المتضررة جراء الانفجار الذي وقع صباح اليوم في منطقة سوق الزاوية.