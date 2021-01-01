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القوى الوطنية والاسلامية بغزة تدعو لتقديم الدعم لمتضرري حادثة الانفجار

الخميس 22 يوليو 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوى الوطنية والاسلامية بغزة تدعو لتقديم الدعم لمتضرري حادثة الانفجار



غزة /سما/

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة، مساء يوم الخميس، إلى تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد للمتضررين جراء حادث الانفجار في سوق الزاوية صباح اليوم بغزة.

وأعربت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية، في بيان صحفي، عن تضامنها مع ضحايا الانفجار العرضي الذي وقع في منطقة سوق الزاوية بمدينة غزة صباح اليوم وتمنت الرحمة للشهيد والشفاء العاجل للمصابين.

وأكّدت لجنة المتابعة على ضرورة استخلاص العبر والنتائج لمنع تكرار حدوثه ثانية.

وفي ختام بيانها، حيّت الروح الوطنية والفدائية العالية لجماهير شعبنا في مدينة غزة التي بادرت إلى المساعدة في الإنقاذ الى جانب قوات الدفاع المدني وطواقم وزارتي الصحة والداخلية وقوات الشرطة الذين نشكرهم على سرعة المتابعة والسيطرة على آثار الانفجار.

#القوى الوطنية والإسلامية #انفجار غزة #سوق الزاوية

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