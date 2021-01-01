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فصائل المقاومة تدعو لحملة دعم وإسناد لمصابي ومتضرري حادث سوق الزاوية

الخميس 22 يوليو 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة تدعو لحملة دعم وإسناد لمصابي ومتضرري حادث سوق الزاوية



غزة /سما/

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها تابعت باهتمام بالغ وحزن شديد حادث الانفجار الأليم الذي وقع في سوق الزاوية الشعبي الأثري وسط مدينة غزة الذي أدى لارتقاء شهيد وجرحى وخلف أضرارًا بالغة بالمنازل والمباني والمحلات التجارية.

وأعلنت فصائل المقاومة في بيان صحفي، عن تضامنها التام مع المتضررين من هذا الحادث الأليم.

كما دعت لتدشين حملة دعم وإسناد واسعة للمصابين والمتضررين من أصحاب المنازل والمباني وأصحاب المحلات التجارية.

وشددت على ضرورة الوقوف عند المسؤولية الوطنية تجاه هذا الحادث الأليم، بما يضمن منع تكرار ما حدث.

وتوجهت بالتحية لجماهير الشعب التي هبت عند سماعها بهذا الحدث المؤلم ونحن نعيش في ظل إجازة العيد المبارك.

أيضا شكرت الطواقم العاملة في وزارتي الصحة والداخلية وخاصة جهازي الشرطة الفلسطينية والدفاع المدني الذين سارعوا بالاستجابة الفورية لنجدة واغاثة المتضررين والمصابين.

وترحمت فصائل المقاومة في بيانها على الشهيد، وتمنت الشفاء للجرحى، وأن يعين الله المتضررين والمصابين من هذا الحادث الأليم.

#فصائل المقاومة #المقاومة الفلسطينية #انفجار غزة #سوق الزاوية

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