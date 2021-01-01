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لبنان: أضرار في بلدتين لبنانيتين جراء قصف جوي إسرائيلي

الخميس 22 يوليو 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: أضرار في بلدتين لبنانيتين جراء قصف جوي إسرائيلي



بيروت /سما/

 أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، استمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قبل القوات الإسرائيلية، لا سيما في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضي السورية، والتي كان آخر نماذجه فجر اليوم، ما أدى الى وقوع أضرار في بلدتين لبنانيتين نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي الصاروخي لسوريا.

وطلب عون من وزيرة الخارجية زينة عكر، إبلاغ مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي "بضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة بالانتهاكات الاسرائيلية".

ويشار الى ان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان من البر والبحر والجو تشكل خرقا لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 . وافاد مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) في بيروت، ان بلدتين لبنانيتين في جبيل والكورة تعرضتا لسقوط بقايا صاروخين مجهولي المصدر تسببا بأضرار مادية وقد ضرب الجيش اللبناني طوقا امنياً حول البلدتين وباشر تحقيقاته، ولم يعلن حتى الساعة اية نتائج عنها.

#لبنان #قصف اسرائيلي #سوريا

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