إيران تعلن بدء تشغيل خط تصدير النفط من ميناء يجنّبها المرور بهرمز

طهران / وكالات /

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، بدء تشغيل خط الأنابيب الذي يتيح لطهران تصدير النفط من ميناء جاسك المطل على بحر عمان، وبالتالي تفادي مرور الناقلات عبر مضيق هرمز ومياه الخليج.

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وأفاد روحاني في كلمة متلفزة خلال تدشين مشاريع نفطية عبر تقنية الاتصال المرئي بـ"بدء العمل بخط أنابيب نقل النفط من كورة إلى جاسك بطول ألف كيلومتر، وتشغيل منصة التصدير في منطقة مكران".

ويتيح هذا الخط لإيران نقل النفط الخام من منطقة كوره في محافظة بوشهر إلى ميناء جاسك في محافظة هرمزكان المطّلة مباشرة على بحر عمان، وتاليا تفادي عبور الناقلات في مياه الخليج ومضيق هرمز الإستراتيجي.

ويسمح التصدير من مرفأ جاسك، بدلا من اقتصاره على محطة خارك الواقعة في الخليج، للناقلات بتوفير بضعة أيام في النقل، دون الحاجة لعبور مضيق هرمز الذي تمر عبره خمس صادرات النفط العالمية، وسبق أن شكل نقطة توتر، وبخاصة بين إيران والولايات المتحدة.

وأبرز روحاني في كلمته أهمية المشروع بقوله: "اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة إلى الأمة الإيرانية"، معتبرا أن "مشروعا بهذا الحجم للصادرات النفطية، بهدف توفير محطة تصدير جديدة في المنطقة لا تقع في الخليج الفارسي لكن في بحر عمان، هو خطة... مهمة جدا".

وقال روحاني الذي تنتهي ولايته مطلع الشهر المقبل: "صناعة النفط مهمة جدا بالنسبة إلينا، وهي أيضا مهمة بالنسبة إلى العدو الذي فرض عقوبات على النفط (الإيراني)"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأعادت واشنطن في العام 2018، فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، إثر قرار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق حول برنامج إيران النووي.

وخلال الاحتفال بتدشين العمل بخط الأنابيب، شدد وزير النفط الإيراني، بيجان زنكنة على أن "هذا المشروع يؤشر إلى كسر الحظر (العقوبات) والاعتماد على القدرات المحلية".