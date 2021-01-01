(حشد) تطالب الجهات الحكومية تشكيل لجنة تحقيق متخصصة في حادثة انفجار سوق الزاوية

غزة /سما/

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إنها تابعت بحزن واستنكار شديدين الحادثة التي وقعت بمنطقة سوق الزاوية في مدينة غزة، وذلك جراء وقوع انفجار قوي، صباح اليوم الخميس الموافق 22 يوليو/ تموز 2021 بمنطقة سوق الزاوية.

وحسب تصريحات وزارة الداخلية بغزة فإن انفجار وقع بمنزل مكون من عدة طوابق في منطقة سوق الزاوية، بمدينة غزة، أدى لانهيارات في أجزاء كبيرة في المنزل، وأضرار أخرى في المنازل والمحال التجارية المجاورة، كما أدي إلى وفاة مواطن وإصابة 10 أخرين نقلوا على أثر ذلك إلى مجمع الشفاء الطبي.

وأضافت في بيان: أن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تتقدم بخالص التعازي والمواساة من عائلة الضحية، وإذ تتمني الشفاء العاجل للمصابين، وإذ تحيي الجهود المبذولة من طواقم الدفاع المدني للسيطرة على الانفجار وما اعقبة من حريق، وإذ ترى أن هذه الحادثة يجب أن تشكل بداية أخرى لمسار واسع يضمن مساءلة ومحاسبة كافة الذين تقاعسوا عن أداء الأعمال الموكلة إليهم خاصة أن هذه الحادثة تعيد للأذهان حادثة الحريق المفجع في مخيم النصيرات التي وقعت في الخامس من مارس عام 2020، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

وطالبت الهيئة الدولية(حشد) الجهات الحكومية بغزة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق متخصصة بالحادثة، وتمنح اللجنة ولاية كاملة للتحقيق وصولاً لتحديد الأسباب الحقيقة وراء الانفجار، بما يضمن عدم تكراره مستقبلاً.

كما طالبت الهيئة الدولية (حشد) النيابة العامة بالعمل على فتح تحقيق جنائي بهذه الحادثة واكتشاف ملابساتها، وإعلان نتائج ذلك على الملأ.

وحثت الهيئة الدولية(حشد)، المواطنين في قطاع غزة وخاصة أصحاب المهن؛ والمتعاملين مع المواد القابلة للاشتعال السريع، لضرورة الامتثال الأمين والصادق لكل شروط السلامة والأمن ووضعها في مقدمة اهتماماته.

وطالبت الهيئة الدولية(حشد)، الجهات الحكومية كافة وخاصة جهاز الدفاع المدني العمل على تفعيل الرقابة على السلامة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوعية بمخاطر التعامل مع المواد سريعة الاشتعال، بما في ذلك القيام بحملة توعية شاملة عبر وسائل الإعلام المحلية المرئية منها والمسموعة والمقروءة، لتعزيز الوعي العام بمخاطر التعامل مع المواد سريعة الاشتعال.

كما طالبت الهيئة الدولية(حشد)، المجتمع الدولي بضرورة السعي الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بوصول المعدات اللازمة لعمل جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة.