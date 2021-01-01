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الرئيس يهنئ ماري سايمون بتعيينها حاكما عاما لكندا

الخميس 22 يوليو 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، السيدة ماري ج. ماي سايمون بتعيينها حاكما عاما لكندا.

وتمنى، الرئيس في برقية بعثها لسايمون، النجاح والتوفيق لها في مهامها الموكلة إليها، وتحقيق ما تصبوا إليه والشعب الكندي من أهداف.

وأعرب عباس عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، المبنية على الصداقة والاحترام المتبادل، مؤكدا حرصه على تعزيز وتطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة ومنفعة الشعبين.

كما عبر الرئيس عن تقديره لمواقف كندا الداعمة لقضايا العدل والحق والسلام، وفي طليعتها حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، ونيل حريته واستقلاله على أساس حل الدولتين.

#الرئيس عباس #ماري سايمون #كندا

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