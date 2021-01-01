مسافر إندونيسي يرتدي النقاب ليصعد على متن طائرة..ومضيفة تفضح أمره

وكالات / سما /

يواجه رجل إندونيسي احتمال الاعتقال بعد أن تنكر في هيئة زوجته من أجل ركوب طائرة.

وصعد الرجل الذي تم تحديد هويته علنًا فقط بالحروف الأولى من اسمه (د.و) على متن طائرة تابعة لشركة الطيران "سيتي لينك" من مدينة جاكرتا إلى مدينة تيرنات، بينما كان يرتدي نقابًا يغطيه من الرأس إلى أخمص القدمين، حسبما ذكرته CNN إندونيسيا المتعاونة مع CNN.

وكان المقصد من التنكر هو تمكين الرجل من السفر على الرغم من ثبوت إصابته بـ"كوفيد-19".

ومع ذلك، كانت نتائج فحص زوجته سلبية، لذلك استخدم بطاقة هويتها ونتيجة فحصها السلبية من أجل الصعود إلى الطائرة في مطار "حليم بيردانا كوسوما الدولي" في جاكرتا، وفقًا للتقرير.

ومن غير الواضح ما إذا كان يمكن القبض على الرجل لو لم يتخل عن حيلته في الجو.

وبحسب ما ورد، قالت إحدى مضيفات الطيران على متن الرحلة للسلطات إنها شاهدت (د.و) يدخل حمام الطائرة، ثم خرج مرتديًا ملابس رجالية بدلاً من النقاب، ثم قامت بإخطار سلطات المطار في تيرنات، التي احتجزت بدورها الراكب عند نزوله من الطائرة.

وقام مسؤول صحي في الموقع بإجراء فحص "كوفيد-19" للرجل على الفور، وظهرت نتيجة فحصه إيجابية، وفقًا للمسؤولين.

وبعد ذلك، "اتصل المطار على الفور بفرقة العمل المعنية بمكافحة "كوفيد-19" في مدينة تيرنات لإجلاء الرجل وهو يرتدي معدات الوقاية الشخصية، ثم نقله في سيارة إسعاف إلى منزله (في مدينة تيرنات) ليخضع لعزلة ذاتيه، حيث سيشرف عليه ضباط فرقة العمل"، بحسب ما صرح به رئيس عمليات فرقة عمل المعنية بمكافحة "كوفيد-19" في تيرنات، محمد عارف جاني، للصحفيين.

وبمجرد انتهاء فترة عزله الذاتي، أعلنت الشرطة المحلية أنها تنوي مقاضاة (د.و).

وتتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بسرعة في جميع أنحاء إندونيسيا. وهي تُعد بمثابة بؤرة للمرض في آسيا حاليًا، وقد تم تأكيد أن العديد من الحالات الإصابة الجديدة هي لمتحور "دلتا".