محافظ قلقيلية يلتقي وفداً من هيئة الاذاعة والتلفزيون

قلقيلية / سما /

التقى اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه اليوم وبحضور نائبه العميد حسام ابو حمدة وفدا من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ترأسه الاعلامي حسن ابو الرب مدير عام المكاتب الداخلية والخارجية في تلفزيون فلسطين.

وأشاد المحافظ بدور تلفزيون فلسطين في فضح جرائم الاحتلال وتغطية الفعاليات المتنوعة في المحافظة وابرازها أحداث المقاومة الشعبية التي تجري في بلدة كفر قدوم ومناطق أخرى من المحافظة، مشيدا بأداء طاقم الهيئة في محافظة قلقيلية وخاصة فيما يتعلق بتغطية اجراءات الاحتلال الظالمة ضد المحافظة ومواطنيها واستعرض واقع المحافظة وما تعانيه بفعل الاجراءات الاحتلالية المتمثلة بالاستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري.

من جهته شكر ابو الرب المحافظ على الاستقبال وأشاد بصمود اهالي المحافظة وأكد على استمرار التعاون، والدور الذي يقوم به تلفزيون فلسطين في المحافظة.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا المتعلقة في دور الاعلام بالمحافظة وما تتعرض له من ممارسات الاحتلال وجرائمه.