  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ قلقيلية يلتقي وفداً من هيئة الاذاعة والتلفزيون

الخميس 22 يوليو 2021 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

التقى اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه اليوم وبحضور نائبه العميد حسام ابو حمدة وفدا من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ترأسه الاعلامي حسن ابو الرب مدير عام المكاتب الداخلية والخارجية في تلفزيون فلسطين.

وأشاد المحافظ بدور تلفزيون فلسطين في فضح جرائم الاحتلال وتغطية الفعاليات المتنوعة في المحافظة وابرازها أحداث المقاومة الشعبية التي تجري في بلدة كفر قدوم ومناطق أخرى من المحافظة، مشيدا بأداء طاقم الهيئة في محافظة قلقيلية وخاصة فيما يتعلق بتغطية اجراءات الاحتلال الظالمة ضد المحافظة ومواطنيها واستعرض واقع المحافظة وما تعانيه بفعل الاجراءات الاحتلالية المتمثلة بالاستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري.

من جهته شكر ابو الرب المحافظ على الاستقبال وأشاد بصمود اهالي المحافظة وأكد على استمرار التعاون، والدور الذي يقوم به تلفزيون فلسطين في المحافظة.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا المتعلقة في دور الاعلام بالمحافظة وما تتعرض له من ممارسات الاحتلال وجرائمه.

#قلقيلية #رافع رواجبة #هيئة الاذاعة والتلفزيون

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: مشاكل غزة لم تختفِ و حمـاس ستتحدى قريباً جيش الاحتلال

دراسة مفاجئة : شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر صحي مقلق!

رئيس عربي من بين المستهدفين ببرنامج التجسس الإسرائيلي

تقرير يكشف حجم الأموال التي تلقتها المعارضة السورية من لندن خلال 5 سنوات

اسعار العملات مقابل الشيكل

فايننشال تايمز: “بيغاسوس” ورقة إسرائيل الدبلوماسية للتواصل مع دول خليجية

حملة إسرائيلية في واشنطن لمنع إدارة بايدن من فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية

الأخبار الرئيسية

الصحة: وفاتان و18 إصابة جديدة بكورونا في غزة

4

صور: شهيد وعدة إصابات جراء انفجار عنيف قرب سوق الزاوية بمدينة غزة

مصادر : واشنطن تستجيب لطلب بينيت و تقرر إرجاء فتح القنصلية في القدس

p

استشهاد معتقل داخل زنزانته في "المسكوبية" بالقدس

78

فايننشال تايمز: “بيغاسوس” ورقة إسرائيل الدبلوماسية للتواصل مع دول خليجية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية