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راتب فيدال يدفع إنتر ميلان للتخلص منه

الخميس 22 يوليو 2021 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
راتب فيدال يدفع إنتر ميلان للتخلص منه



وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن رغبة إنتر ميلان في التخلص من لاعبه التشيلي أرتورو فيدال، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وانضم فيدال (34 عامًا) إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي، قادمًا من برشلونة، بعد إصرار كبير من المدير الفني السابق أنطونيو كونتي.

وساهم فيدال في تتويج إنتر بلقب الكالتشيو، الأول بعد 11 عامًا من الغياب، لكنه لم يكن كافيًا لإقناع مسؤولي النيراتزوري بالإبقاء عليه.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن فيدال غير مرغوب في بقائه ضمن صفوف إنتر في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي.

وأوضحت أن السبب الأول اقتصادي بحت، حيث يتقاضى فيدال، 6.5 مليون يورو سنويًا، في وقت يعاني فيه إنتر ميلان من أزمة مالية.

وأضافت الصحيفة، أن الموسم المقبل هو الأخير في عقد فيدال، وبالتالي إذا لم يرحل هذا الصيف، سيرحل مجانًا في صيف 2022.

#آرتورو فيدال #فيدال #إنتر ميلان

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