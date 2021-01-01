باريس سان جيرمان يُقدم قميصه الثاني بوجود مبابي

وكالات / سما /

قام نادي باريس سان جيرمان بالإعلان عن قميصه الثاني للموسم الجديد 20212022 وظهر به كلاً من ماركينيوس ودي ماريا ونيمر ومبابي بالإضافة للنجوم الآخرين.

وعلى الرغم من الوضع التعاقدي الحساس للنجم الفرنسي مبابي، إلا أن النادي اختاره للظهور من بين أولئك النجوم الذين يدافعون عن ألوانه.

تم اختيار اللون الأبيض للقميص الثاني أو القميص الذي سيتم ارتداؤه عندما يلعبون كضيوف، مع وجود خط أسود يتقاطع مع القميص في المنتصف، ويظهر على كل جانب خطين ورديين شاحبين، ويتكمل هذا القميص بشورت وجوارب بيضاء اللون، وبه تفاصيل عديدة تذكرنا بقميص نادي باليرمو الإيطالي.

ومن الواضح بوجود مبابي في عرض هذا القميص أن نادي باريس سان جيرمان يتمسك به، رغم أن اللاعب لا يزال يرفض فكرة التجديد وربما يراهن على الانتقال بعد نهاية عقده بنهاية الموسم.

ظهر كذلك أشرف حكيمي الوافد الجديد من إنتر ميلان بالإضافة إلى الصفقة الأكثر إثارة وهو سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق.

من ناحية أخرى أكدت مصادر مقربة من مبابي أنه ينتظر تحرك ريال مدريد للضغط على باريس سان جيرمان، وفي الوقت الحالي سيتمسك بموقفه من عدم التجديد مع الاحتفاظ بأمل اللعب في ريال مدريد.