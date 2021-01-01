  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

الخميس 22 يوليو 2021 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة



وكالات

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالة إلى دول المصب لنهر النيل (مصر والسودان)، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وتطرق آبي أحمد في رسالة كتبها باللغة العربية، اليوم الخميس، لقضية الملء الثاني لسد النهضة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في نص رسالته: "إلى أخواتي وإخواني في دول المصب لقد تم الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي العظيم على نهر أباي في العشرين من شهر يوليو/ تموز، عام 2021".

 وتابع: "كما وعدتكم سلفا في التاسع من شهر يوليو، عام 2021، لقد قامت إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة المصب المباشرة".

واختتم آبي أحمد رسالته قائلا: "أود أن أطمئنكم مرة أخرى، بأن هذا الملء لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا. وسيظل سد النهضة الأثيوبي العظيم مكسبا ورمزا حقيقيا للنمو والتعاون المشترك".

وكان رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال بيرهانو جولا، قد وصف "الانتهاء الناجح" للمرحلة الثانية من ملء سد النهضة بـ"يوم انتصار الفريد لجميع الإثيوبيين"، على حد تعبيره.

وهنأ بيرهانو، أمس الأربعاء في بيان، الإثيوبيين بانتهاء المرحلة الثانية من ملء السد، معتبرا أنهم "عملوا بالتزام وتعاون كبيرين لإيصال السد إلى مستواه الحالي"، وفق ما نقلته وكالة الانباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

وأضاف "اليوم هو يوم انتصار فريد لجميع الإثيوبيين"، مؤكدا أنه ليس هناك نية لأديس أبابا للإضرار بأية دولة أخرى، على حد قوله.

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: مشاكل غزة لم تختفِ و حمـاس ستتحدى قريباً جيش الاحتلال

دراسة مفاجئة : شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر صحي مقلق!

محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي في جولة داخل "مرسيدس" بالرياض... فيديو

رئيس عربي من بين المستهدفين ببرنامج التجسس الإسرائيلي

تقرير يكشف حجم الأموال التي تلقتها المعارضة السورية من لندن خلال 5 سنوات

اسعار العملات مقابل الشيكل

فايننشال تايمز: “بيغاسوس” ورقة إسرائيل الدبلوماسية للتواصل مع دول خليجية

الأخبار الرئيسية

الصحة: وفاتان و18 إصابة جديدة بكورونا في غزة

4

صور: شهيد وعدة إصابات جراء انفجار عنيف قرب سوق الزاوية بمدينة غزة

مصادر : واشنطن تستجيب لطلب بينيت و تقرر إرجاء فتح القنصلية في القدس

p

استشهاد معتقل داخل زنزانته في "المسكوبية" بالقدس

78

فايننشال تايمز: “بيغاسوس” ورقة إسرائيل الدبلوماسية للتواصل مع دول خليجية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية