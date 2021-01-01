موعد عودة كوتينيو لمران برشلونة الجماعي

وكالات / سما /

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية موعد عودة صانع الألعاب البرازيلي، فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة إلى مران الفريق الجماعي في الفترة الحالية.

وأفادت الصحيفة المقربة من برشلونة أن اللاعب سيعود للانخراط مع بقية زملائه في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، على أن يكون جاهزاً لخوض الوديات الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأصبح الجهاز الفني لبرشلونة يملك خطة واضحة مع اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً والذي غاب عن الفريق في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ويراقب البارسا تطور اللاعب وحالة برنامجه العلاجي عن قرب، مع توقعات بعودته في ظرف أسبوع للتدريبات الجماعية، وإمكانية نجاحه في المشاركة في مباراة سالزبورج النمساوي يوم الرابع من أغسطس المقبل، أو ضد يوفنتوس الإيطالي في كأس خوان جامبر في الثامن من الشهر ذاته، وقبيل انطلاق موسم الليجا الجديد في منتصف الشهر.

وينال اللاعب إعجاب المدرب الهولندي رونالد كومان بسبب جودته وإمكانياته، وعلى الرغم من ذلك يتفهم أن النادي بحاجة للتخلص منه هذا الصيف سواء ببيع العقد بشكل نهائي أو بإعارته، من أجل تخفيض فاتورة الأجور في النادي.