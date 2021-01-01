  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: وفاتان و18 إصابة جديدة بكورونا في غزة

الخميس 22 يوليو 2021 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: وفاتان و18 إصابة جديدة بكورونا في غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة و18 إصابة بكورونا و220 حالة تعافٍ من الفيروس، بعد فحص 199 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، في تقريرها اليومي الذي وصل "صفا"، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 45، بينهم 34 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 115806، بينهم 974 حالة نشطة، و113746 متعافيًا، و1086 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 98751 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 336300 جرعة لقاح.

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: مشاكل غزة لم تختفِ و حمـاس ستتحدى قريباً جيش الاحتلال

دراسة مفاجئة : شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر صحي مقلق!

محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي في جولة داخل "مرسيدس" بالرياض... فيديو

رئيس عربي من بين المستهدفين ببرنامج التجسس الإسرائيلي

تقرير يكشف حجم الأموال التي تلقتها المعارضة السورية من لندن خلال 5 سنوات

حملة إسرائيلية في واشنطن لمنع إدارة بايدن من فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية

فايننشال تايمز: “بيغاسوس” ورقة إسرائيل الدبلوماسية للتواصل مع دول خليجية

الأخبار الرئيسية

4

صور: شهيد وعدة إصابات جراء انفجار عنيف قرب سوق الزاوية بمدينة غزة

مصادر : واشنطن تستجيب لطلب بينيت و تقرر إرجاء فتح القنصلية في القدس

p

استشهاد معتقل داخل زنزانته في "المسكوبية" بالقدس

78

فايننشال تايمز: “بيغاسوس” ورقة إسرائيل الدبلوماسية للتواصل مع دول خليجية

اعلام اسرائيلي: مشاكل غزة لم تختفِ و حمـاس ستتحدى قريباً جيش الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية