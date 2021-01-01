الصحة: وفاتان و18 إصابة جديدة بكورونا في غزة

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة و18 إصابة بكورونا و220 حالة تعافٍ من الفيروس، بعد فحص 199 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، في تقريرها اليومي الذي وصل "صفا"، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 45، بينهم 34 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 115806، بينهم 974 حالة نشطة، و113746 متعافيًا، و1086 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 98751 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 336300 جرعة لقاح.