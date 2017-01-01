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ماكرون يدعو إلى اجتماع أمني لبحث تجسس إسرائيلي محتمل على هاتفه

الخميس 22 يوليو 2021 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون يدعو إلى اجتماع أمني لبحث تجسس إسرائيلي محتمل على هاتفه



وكالات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد مجلس دفاع "استثنائي" صباح الخميس، من أجل مناقشة برنامج التجسس "بيغاسوس" بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع.

وقال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال، إن ماكرون يتابع هذا الموضوع عن كثب"، مضيفا أن اجتماعا غير مقرر لمجلس الدفاع "سيخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني".

هذا وأعلن مسؤول كبير في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO المصنعة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس، يوم أمس الأربعاء أن ماكرون لم يُستهدف بالبرنامج، وذلك بعد أن كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن سلطات المغرب استخدمت "بيغاسوس" للتجسس على ماكرون.

وقالت الصحيفة إن "أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بيغاسوس".

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