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قناة عبرية: إسرائيل اعتقلت 122 ناشطًا من حماس وصادرت ملايين الشواكل بالضفة

الخميس 22 يوليو 2021 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: إسرائيل اعتقلت 122 ناشطًا من حماس وصادرت ملايين الشواكل بالضفة



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت قناة ريشت كان العبرية، الليلة الماضية، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 122 ناشطًا من حركة حماس خلال الشهرين الماضيين في محاولة لمنع الحركة من بناء بنيتها التحتية بالضفة الغربية.

وبحسب القناة، فإنه منذ بداية العام صادرت مبلغ 3 ملايين شيكل مخصصة لنشاطات حماس في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الاعتقالات في الشهرين الأخيرين وتحديدًا بعد العملية العسكرية الأخيرة بغزة، طالت قيادات من الحركة وناشطون، وخلية تعمل من جامعة بيرزيت تتلقى أموالًا من قيادة حماس بالخارج لتجديد نشاطات الحركة بالضفة.

وقالت القناة، إن النشاطات الإسرائيلية زادت بعد تراجع السلطة الفلسطينية عن اعتقالاتها لنشطاء حماس.

"القدس"

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