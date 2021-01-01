أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

رام الله / سما /
شهد أسعار الذهب تغييرات جديدة بكل عيار (24،22،18،14،12) وفقا للتغيرات في السوق العالمية في سعر جرام الذهب.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدولار:
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 189.68 شيكل $57.86
سعر الذهب عيار 22 173.88 شيكل $53.04
اسعار الذهب عيار 21 165.98 شيكل $50.63
اسعار الذهب عيار 18 142.27 شيكل $43.40
سعر الذهب عيار 14 110.65 شيكل $33.75
سعر الذهب عيار 12 94.84 شيكل $28.93
اسعار أوقية الذهب 5,899 شيكل $1,800
اسعار جنيه الذهب 1,328 شيكل $405.04
اسعار كيلو الذهب 189,685 شيكل $57,862