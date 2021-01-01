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أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

الخميس 22 يوليو 2021 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم



رام الله / سما /

شهد أسعار الذهب تغييرات جديدة بكل عيار (24،22،18،14،12) وفقا للتغيرات في السوق العالمية في سعر جرام الذهب.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدولار:

الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 189.68 شيكل     $57.86
سعر الذهب عيار 22 173.88 شيكل     $53.04
اسعار الذهب عيار 21 165.98 شيكل    $50.63
اسعار الذهب عيار 18 142.27 شيكل   $43.40
سعر الذهب عيار 14 110.65 شيكل    $33.75
سعر الذهب عيار 12 94.84 شيكل    $28.93
اسعار أوقية الذهب 5,899 شيكل      $1,800
اسعار جنيه الذهب 1,328 شيكل    $405.04
اسعار كيلو الذهب 189,685 شيكل    $57,862

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