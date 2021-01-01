أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

رام الله / سما /

شهد أسعار الذهب تغييرات جديدة بكل عيار (24،22،18،14،12) وفقا للتغيرات في السوق العالمية في سعر جرام الذهب.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدولار:

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 189.68 شيكل $57.86

سعر الذهب عيار 22 173.88 شيكل $53.04

اسعار الذهب عيار 21 165.98 شيكل $50.63

اسعار الذهب عيار 18 142.27 شيكل $43.40

سعر الذهب عيار 14 110.65 شيكل $33.75

سعر الذهب عيار 12 94.84 شيكل $28.93

اسعار أوقية الذهب 5,899 شيكل $1,800

اسعار جنيه الذهب 1,328 شيكل $405.04

اسعار كيلو الذهب 189,685 شيكل $57,862