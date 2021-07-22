أسعار الخضار والدجاج واللحوم في غزة

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​شهدت أسعار الدجاج وملحقاته، واللحوم والخضروات، في أسواق قطاع غزة ، اليوم الخميس 22 يوليو2021 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، استقرارًا نسبيًا، رغم استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وتأثيرها على ارتفاع وانخفاض سعر الدجاج وملحقاته.

متوسط أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل بحيث لا تزيد الاسعارعن المدونة ادناه للمستهلك 22/07/2021

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل

1

طماطم

2

2 خيار 1.5

3 بصل 2

4 كوسا 2.5

5 باذنجان 1

7 فلفل 4

8 جزر 2

9 ثوم 8

10 ملفوف 2

11 زهرة 2.5

12 قرع 2

13 ليمون 2.5

14 ملوخية 1

15 فصوليا 4

16 بيض 10

17 دجاج 13

18 لحمة 35

19 بطاطا