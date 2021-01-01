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استشهاد معتقل داخل زنزانته في "المسكوبية" بالقدس

الخميس 22 يوليو 2021 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد معتقل داخل زنزانته في "المسكوبية" بالقدس



القدس المحتلة / سما /

​-استشهد، مساء الأربعاء، الشاب عبده يوسف الخطيب التميمي داخل مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ" المسكوبية" في القدس المحتلة.

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـوكالة الأنباء الرسمية"وفا" إن الشاب التميمي من مخيم شعفاط استشهد أثناء احتجازه في معتقل المسكوبية بالقدس.

وأضاف، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت التميمي يوم الأحد الماضي على خلفية مخالفة سير.

وحمل عبد ربه الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل التميمي.

من جهتها، أفادت عائلة التميمي أن شرطة الاحتلال أبلغتهم باستشهاد ابنهم عبده بعد تعرضه لنوبة قلبية داخل زنزانته في "المسكوبية".

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