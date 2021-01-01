  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هرتسوغ: "مقاطعة إسرائيل هي نوع جديد من الإرهاب".. و‘BDS‘ ليست صانعة سلام

الأربعاء 21 يوليو 2021 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ: "مقاطعة إسرائيل هي نوع جديد من الإرهاب".. و‘BDS‘ ليست صانعة سلام



القدس المحتلة / سما /

تطرّق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأربعاء، إلى قرار شركة "Ben & Jerry's" العالميّة للمثلّجات، واعتبر أن "مقاطعة إسرائيل هي نوع جديد من الإرهاب".

وقال هرتسوغ إن خطوة المقاطعة هي "إرهاب اقتصادي، إرهاب يحاول الإضرار بمواطني إسرائيل واقتصادها".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن "حملة مقاطعة إسرائيل ‘BDS‘ ليست صانعة سلام، هي تعترض على وجود إسرائيل أصلا، وتصوّب سهامها نحو اقتصاد إسرائيل".

وفي تصريح سابق لرئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت قال إن "هذا إجراء مناهض لإسرائيل بشكل واضح، وله عواقب وخيمة؛ قانونية وغيرها".

وأضاف بينيت أن "إسرائيل ستتصرف بحزم ضد أي مقاطعة تستهدف مواطنيها"، على حدّ قوله.

ولم تكتفي القيادات السياسية الإسرائيلية بهذا القدر من التصريحات إلا أن السفير الإسرائيلي في واشنطن والأمم المتحدة، غلعاد إردان، بعث برسالة إلى 35 حاكمًا أميركيًا للولايات التي لديها تشريعات ضد حركة مقاطعة إسرائيل "BDS"، وطالبهم باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة "Ben & Jerry's".

وكتب إردان في رسالته إليهم: "أحثّكم على معارضة قرار الشركة، واتخاذ إجراءات ضدّه، بما في ذلك؛ إجراءات قانونية وتجارية".

وأعلنت شركة "بن آند جيري (Ben & Jerry's)" العالميّة للمثلّجات، مساء الإثنين، إيقاف بيع منتجاتها "في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في قرار اعتبره بينيت، أنه لن ينجح، فيما رأى وزير خارجيّته، يائير لبيد، فيه "استسلاما مخجلا لمعاداة السامية وحركة مقاطعة إسرائيل ’BDS’".

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تطلب من إسرائيل مساعدة السلطة

غزة : وفاة شاب بظروف غامضة والشرطة تحقق

قضية "بيغاسوس" الاسرائيلي: أبرز الشخصيات السياسية الواردة في قائمة الأهداف المحتملة

محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي في جولة داخل "مرسيدس" بالرياض... فيديو

اسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة

فرنسا عن برنامج التجسس الاسرائيلي على ماكرون: إن ثبتت هذه الادعاءات ستكون خطيرة للغاية

تقديرات إسرائيلية: إطلاق الصواريخ من لبنان مرتبط بما جرى في المسجد الأقصى

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي: مشاكل غزة لم تختفِ و حمـاس ستتحدى قريباً جيش الاحتلال

فورين بوليسي: الصراع بين إسرائيل وإيران يزداد اتساعا بسبب لبنان

اردوغان

صحيفة عبرية: “احترمه وشك فيه”.. موقف إسرائيل إزاء أردوغان ومغازلاته

القدس

حملة إسرائيلية في واشنطن لمنع إدارة بايدن من فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية

بايدن

سنودن" يكذب شركة اسرائيلية: بايدن وماكرون لديهما نفس النوع من الهواتف وهي قابلة للاختراق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية