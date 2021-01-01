الصحة الإسرائيلية: بدءًا من 1 آب التطعيمات بلقاح "موديرنا" فقط

القدس المحتلة / سما /

أعلَنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، صناديق المرضى أنه بدءًا من الأول من آب/ أغسطس سيتمكنون من الحصول على تطعيمات شركة "موديرنا".

وقررت وزارة الصحة أنه بدءًا من الأول من آب/ أغسطس ستكون إمكانية تطعيم أبناء الفئة العمرية (18 وما فوق) بلقاح "فايزر" متاحة فقط لمن عليهم تلقي الجرعة الثانية بعد أن أخذوا الجرعة الأولى قبل نهاية الشهر الجاري تموز/ يوليو.

ووفقًا لقرار الوزارة، فقط الفتيان بين الأعمار (12 و18 عاما) هم الذين سيواصلون تلقي التطعيمات من شركة "فايزر"، حتى إشعار آخر.

ومن ضمن القرارات التي اتخذتها الوزارة أن على من سيتلقون لقاح "موديرنا" للجرعة الأولى بدءًا من الأول من آب/ أغسطس، سيأخذون الجرعة الثانية من نفس اللقاح فقط.

وجاء في بيان عن وزارة الصحة أن "مرض كورونا يتفشّى مجددًا في المجتمع العربي والسبب السّفر إلى خارج البلاد".

وأظهرت معطيات نشرتها الوزارة أن "40% من الحالات التي شُخصت إصابتها بفيروس كورونا مؤخرًا في المجتمع العربي كانت لدى أشخاص عادوا من خارج البلاد".

وسجّلت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأربعاء، ألف و400 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، وذلك بعد إجراء أكثر من 80 ألف فحص لتشخيص الإصابة بالفيروس.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت نسبة الفحوصات الموجبة 1.76%. في حين سُجلت 370 إصابة جديدة منذ منتصف الليلة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة 854,981 حالة.