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فلسطين تشارك في دورة الألعاب الأولمبية بـ 4 ألعاب و5 رياضيين

الأربعاء 21 يوليو 2021 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في دورة الألعاب الأولمبية بـ 4 ألعاب و5 رياضيين



طوكيو /سما/

وصلت بعثة دولة فلسطين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، إلى القرية الأولمبية، اليوم الأربعاء، استعدادًا للمشاركة في الحدث الرياضي الدولي الأبرز الذي ينطلق في 23 تموز الجاري وتستمر فعالياته حتى 8 آب المقبل.

وتشارك دولة فلسطين في الدورة بأربعة ألعاب رياضية وخمسة رياضيين هم: العدّاءة هناء بركات، السبّاحة دانيا نور، السبّاح يزن البواب، لاعب الجودو وسام أبو رميلة، والرباع محمد حمادة.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، أن الربّاع محمد حمادة، بطل فلسطين في لعبة رفع الأثقال سيرفع علم فلسطين في حفل افتتاح الدورة والتي ستنطلق بشكل رسمي بعد غد الجمعة.

وقال رئيس البعثة بدر عقل إن اللاعبين ومدربيهم وصلوا إلى طوكيو، وهم لاعب الجودو وسام أبو ارميلة، ومدربه نضال أبو كف، وكذلك السبّاحة دانيا نور التي ستشارك في منافسات 50م سباحة حرة، ومعها مدربها محمد الطويل، بالإضافة إلى السبّاح يزن البواب المشارك بمنافسات سباق مئة متر حرة، والربّاع محمد حمادة ومدربه حسام حمادة.

وأشار إلى أن العدّاءة هناء بركات المتخصصة في سباقيّ 100 و200 م، ستلتحق في البعثة مع مدربها خلال الساعات المقبلة.

ويشارك في المحفل الدولي آلاف الرياضيين، الذين يتنافسون في 33 رياضة أولمبية. وكانت الدورة قد تأجلت العام الماضي بسبب جائحة “كورونا”.

يذكر أن دولة فلسطين تشارك للمرة السابعة في “الألعاب الأولمبية”، حيث بدأت مشاركاتها في “أولمبياد أتلانتا” في الولايات المتحدة الأميركية عام 1996، مرورًا بأولمبياد سيدني 2000، ومن ثم أثينا 2004 وصولا لبكين 2008، ولندن 2012، وريو دي جانيرو 2016.

#فلسطين #الألعاب الأولمبية

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