دمشق: عبد الهادي يتفقد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ويطلع على أوضاع الأهالي

دمشق /سما/

تفقد مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، في العاصمة السورية دمشق، واطلع على أوضاع الأهالي هناك.

وأكد عبد الهادي خلال الزيارة اليوم الأربعاء، أن كل مواطن فلسطيني في أي مكان بالعالم، خاصة في مخيمات اللجوء هم في قلب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذي يسعى لتحسين أوضاعهم وتخفيف معاناتهم.

ونقل للعائلات في المخيم تهاني الرئيس، لمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يأتي العيد المقبل وقد تحققت أماني شعبنا الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهتهم، أبرق الأهالي التهنئة بالعيد للرئيس ومبايعته، مؤكدين أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لهم، فيما جرى توزيع الأضاحي على عدد من العائلات في المخيم.