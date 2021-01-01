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الرئيس والعاهل الأردني يتبادلان التهاني بعيد الأضحى المبارك

الأربعاء 21 يوليو 2021 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس والعاهل الأردني يتبادلان التهاني بعيد الأضحى المبارك



رام الله / سما /

تبادل الرئيس محمود عباس التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأعرب الرئيس خلال اتصال هاتفي مع الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، عن خالص أمنياته للأردن الشقيق بدوام التقدم والازدهار وبكل الخير والرفعة والرفاه، بقيادة الملك الحكيمة والرشيدة.

بدوره، دعا الملك عبد الله الثاني أن يعيد الله هذه المناسبة على دولة فلسطين بالخير واليمن والبركات، وقد تحققت أماني شعبها بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

#الرئيس عباس #الملك عبدالله الثاني #الاردن #عيد الاضحي

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