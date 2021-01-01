أبو هولي: ينعي المناضلة والاسيرة المحررة فاطمة الجعفري

رام الله / سما /

نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، المناضلة فاطمة الجعفري "أم أحمد"، التي وافتها المنية أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز (75) عاما بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

وقال د. أبو هولي: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المناضلة فاطمة الجعفري "أم أحمد"، إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.

وأضاف: ان الفقيدة ام احمد كانت احد أعمدة الحركة الاسيرة، فهي الاسيرة وزوجة الأسير المحرر أبو احمد الجعفري ووالدة الأسرى، وشقيقة الشهيد على الجعفري الذي سقط شهيدا في اضراب سجن نفحة في حقبة السبعينات، ولقد تميزت بعطائها المتدفق الذي لا ينضب في خدمة شعبها وقضيته العادلة حتى وفاتها .

وتابع: برحيل المناضلة ام احمد فقد مخيم الدهيشة ايقونة العمل الوطني وأحد كوادره النسوية والوطنية والشعبية.

وتقدم د. أبو هولي، باحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيدة، ومن ابنها الأخ المناضل محمد الجعفري عضو اللجنة الشعبية بمخيم الدهيشة ومن آلـ الجعفري الكرام في الوطن والشتات بهذا المصاب الجلل، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وينعم عليها بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء .