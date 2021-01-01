صندوق النقد يبقي على توقعه للنمو العالمي عند 6% في 2021

سما / وكالات/

قالت مديرة صندوق النقد الدوليكريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء إن تقديرات الصندوق هذا الشهر تشير إلى أن النمو العالمي في 2021 سيكون بنحو 6%، وهو نفس مستوى توقع صادر في نيسان/أبريل الماضي، لكن مع نمو بعض الدول بوتيرة أسرع وبعضها بوتيرة أشد بطئا.

وأضافت جورجيفا خلال مناسبة عبر الإنترنت برعاية معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن التعافي سيتوقف ما لم تتسارع وتيرة التطعيم المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-"19، مشيرةً إلى أن هدف القضاء على الجائحة بحلول نهاية 2022 لن يتحقق بالوتيرة الحالية، بحسب ما نقلت عنها وكالة "رويترز".