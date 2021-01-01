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رئيس عربي من بين المستهدفين ببرنامج التجسس الإسرائيلي

الأربعاء 21 يوليو 2021 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس عربي من بين المستهدفين ببرنامج التجسس الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن رقم هاتف الرئيس العراقي برهم صالح كان على قائمة تضم 50 ألف رقم تم اختيارها للتجسس عليها باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة الأميركية إنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان برنامج التجسس قد أصاب هاتف صالح أو ما إذا كانت هناك أي محاولة للقيام بذلك.

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة "الغارديان" أن قاعدة البيانات المسربة في قلب برنامج "بيغاسوس" تتضمن أرقام الهواتف المحمولة لكل من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من ضمن 13 رئيسا بالإضافة إلى مسؤولين دبلوماسيين وقادة عسكريين وسياسيين كبار من 34 دولة.

#اسرائيل #تجسس #بيغاسوس #برهم صالح #العراق #شركة NSO الإسرائيلية

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