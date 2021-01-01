إسرائيل.. خطة إصلاحية لخفض أسعار المنتجات تثير غضب المزارعين

القدس المحتلة / سما /

يعمل وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالتعاون مع وزير الزراعة عوديد فورير على بلورة خطة ضمن الميزانية القادمة لخفض أسعار الفواكه والخضروات والبيض في إسرائيل بشكل كبير، على ما تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء وفق ما نشرته هيئة البث الرسمية كان.

وتهدف الخطة إلى فتح باب الاستيراد أمام الصناعة الزراعية بهدف زيادة المنافسة فيها، من خلال تخفيض الضرائب الجمركية بشكل أفقي على جميع منتجات الفواكه والخضروات على ان يتم تنفيذها بشكل تدريجي.

وسيجري بموازاة ذلك، الإعلان عن خفض فوري في الضرائب على عدة منتجات بينها البيض والأبوكادو، والثوم والبازيلاء والفاصولياء والتين والأناناس والأرضي-شوك. هذا وسيتم إلغاء الضرائب بشكل فوري عن فرع الدواجن مع نفاذ الخطة الإصلاحية.

وتشمل بنود الخطة الإصلاحية تعويض الحكومة للمزارعين بما قيمته 2.3 مليار شيكل من خلال التحويل المباشر للإعانات. بالإضافة إلى ذلك، ستستثمر الدولة مئات الملايين من الشواقل في البحث والتطوير في مجال الزراعة لتهيئة المزارعين الإسرائيليين على التعامل مع السوق التنافسي، كما ستزيد وفقاً للخطة حصة العمال الأجانب في الزراعة.

وبحسب تقديرات وزارة المالية فإن الإصلاح المقترح سيوفر على الاقتصاد الإسرائيلي 2.7 مليار شيكل سنويًا، وسيوفر على كل اسرة في اسرائيل ما معدله 840 شيكل كل عام.

أما المزارعين أنفسهم فقد أعربوا عن استيائهم من الخطة وأعلنوا عن إضراب تحذيري يوم الأحد المقبل. وقد اتخذ قرار الإضراب بالإجماع خلال اجتماع لمركز الحكم الإقليمي الذي ينضوي في عضويته 54 مجلساً إقليمياً في أنحاء اسرائيل.