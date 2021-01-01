  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل.. خطة إصلاحية لخفض أسعار المنتجات تثير غضب المزارعين

الأربعاء 21 يوليو 2021 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل.. خطة إصلاحية لخفض أسعار المنتجات تثير غضب المزارعين



القدس المحتلة / سما /

يعمل وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالتعاون مع وزير الزراعة عوديد فورير على بلورة خطة ضمن الميزانية القادمة لخفض أسعار الفواكه والخضروات والبيض في إسرائيل بشكل كبير، على ما تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء وفق ما نشرته هيئة البث الرسمية كان.

وتهدف الخطة إلى فتح باب الاستيراد أمام الصناعة الزراعية بهدف زيادة المنافسة فيها، من خلال تخفيض الضرائب الجمركية بشكل أفقي على جميع منتجات الفواكه والخضروات على ان يتم تنفيذها بشكل تدريجي.

وسيجري بموازاة ذلك، الإعلان عن خفض فوري في الضرائب على عدة منتجات بينها البيض والأبوكادو، والثوم والبازيلاء والفاصولياء والتين والأناناس والأرضي-شوك. هذا وسيتم إلغاء الضرائب بشكل فوري عن فرع الدواجن مع نفاذ الخطة الإصلاحية.

وتشمل بنود الخطة الإصلاحية تعويض الحكومة للمزارعين بما قيمته 2.3 مليار شيكل من خلال التحويل المباشر للإعانات. بالإضافة إلى ذلك، ستستثمر الدولة مئات الملايين من الشواقل في البحث والتطوير في مجال الزراعة لتهيئة المزارعين الإسرائيليين على التعامل مع السوق التنافسي، كما ستزيد وفقاً للخطة حصة العمال الأجانب في الزراعة.

وبحسب تقديرات وزارة المالية فإن الإصلاح المقترح سيوفر على الاقتصاد الإسرائيلي 2.7 مليار شيكل سنويًا، وسيوفر على كل اسرة في اسرائيل ما معدله 840 شيكل كل عام.

أما المزارعين أنفسهم فقد أعربوا عن استيائهم من الخطة وأعلنوا عن إضراب تحذيري يوم الأحد المقبل. وقد اتخذ قرار الإضراب بالإجماع خلال اجتماع لمركز الحكم الإقليمي الذي ينضوي في عضويته 54 مجلساً إقليمياً في أنحاء اسرائيل.

#اسرائيل #خطة اقتصادية #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تطلب من إسرائيل مساعدة السلطة

غزة : وفاة شاب بظروف غامضة والشرطة تحقق

قضية "بيغاسوس" الاسرائيلي: أبرز الشخصيات السياسية الواردة في قائمة الأهداف المحتملة

كوخافي: سنرد سرا وعلنا على أي خرق لسيادتنا

محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي في جولة داخل "مرسيدس" بالرياض... فيديو

اسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة

فرنسا عن برنامج التجسس الاسرائيلي على ماكرون: إن ثبتت هذه الادعاءات ستكون خطيرة للغاية

الأخبار الرئيسية

فورين بوليسي: الصراع بين إسرائيل وإيران يزداد اتساعا بسبب لبنان

اردوغان

صحيفة عبرية: “احترمه وشك فيه”.. موقف إسرائيل إزاء أردوغان ومغازلاته

القدس

حملة إسرائيلية في واشنطن لمنع إدارة بايدن من فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية

بايدن

سنودن" يكذب شركة اسرائيلية: بايدن وماكرون لديهما نفس النوع من الهواتف وهي قابلة للاختراق

مخاوف أمنية إسرائيلية من تجدد التوتر مع قطاع غزة بعد عيد الأضحى.. لهذه الاسباب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية