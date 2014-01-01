  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة مفاجئة : شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر صحي مقلق!

الأربعاء 21 يوليو 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة مفاجئة : شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر صحي مقلق!



لندن /سما/

خلصت دراسة مفاجئة إلى أن القهوة قد تسبب لك التوتر، لكنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بـ"عدم انتظام ضربات القلب".

وأجرى الدراسة المهندس الحيوي إيون جيونغ كيم من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وزملاؤه.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "في هذه الدراسة الجماعية المرتقبة، ارتبطت الكميات المتزايدة من تناول القهوة بشكل اعتيادي بانخفاض خطر عدم انتظام ضربات القلب''.

وأضافوا أن هذا هو الحال، خاصة بالنسبة للرجفان الأذيني وتسرع القلب فوق البطيني، مع عدم وجود دليل على أن الاختلافات المحددة وراثيا في استقلاب الكافيين، أدت إلى تعديل هذه الارتباطات.

وقام الدكتور كيم وزملاؤه في دراستهم بتحليل البيانات الصحية والوراثة وعادات استهلاك القهوة لـ 386258 مشاركا على مدار حوالي 5 سنوات.

وجُمعت بيانات الدراسة من قبل البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات واسعة النطاق تحتوي على معلومات وراثية وصحية مفصلة عن نصف مليون مشارك.

وخلال فترة المتابعة، تبين أن 16979 مشاركا تعرضوا لتطوير عدم انتظام ضربات القلب.

وبعد ضبط العوامل المربكة - مثل الخصائص الديموغرافية والظروف المرضية وعادات نمط الحياة - وجد الفريق أن كل فنجان إضافي من القهوة يقلل مخاطر عدم انتظام ضربات القلب بنسبة 3%.

وكشفت التحليلات الإضافية عن انخفاضات مماثلة ذات دلالة إحصائية في مخاطر كل من الرجفان الأذيني وتسرع القلب فوق البطيني، على وجه التحديد.

وفي الجزء الأخير من الدراسة، نظر الفريق لمعرفة ما إذا كانت سبعة متغيرات جينية مختلفة معروف أنها تؤثر على استقلاب الكافيين، غيرت العلاقة بين استهلاك القهوة وخطر عدم انتظام ضربات القلب - وخلصت إلى أنه ليس لها أي تأثير.

ونُشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة JAMA Internal Medicine.    "ديلي ميل"

#الصحة العامة #فوائد القهوة #صحة الانسان #القهوة #شرب القهوة #دراسة علمية #الولايات المتحدة #بريطانيا #امراض القلب

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تطلب من إسرائيل مساعدة السلطة

غزة : وفاة شاب بظروف غامضة والشرطة تحقق

قضية "بيغاسوس" الاسرائيلي: أبرز الشخصيات السياسية الواردة في قائمة الأهداف المحتملة

كوخافي: سنرد سرا وعلنا على أي خرق لسيادتنا

فرنسا عن برنامج التجسس الاسرائيلي على ماكرون: إن ثبتت هذه الادعاءات ستكون خطيرة للغاية

اسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة

محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي في جولة داخل "مرسيدس" بالرياض... فيديو

الأخبار الرئيسية

القدس

حملة إسرائيلية في واشنطن لمنع إدارة بايدن من فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية

بايدن

سنودن" يكذب شركة اسرائيلية: بايدن وماكرون لديهما نفس النوع من الهواتف وهي قابلة للاختراق

مخاوف أمنية إسرائيلية من تجدد التوتر مع قطاع غزة بعد عيد الأضحى.. لهذه الاسباب

o

قناة عبرية تزعم : "بن آند جيري" استطاعت أن تفعل ما لم يستطع أبو مازن فعله على مدار سنوات

وزيرة الصحة : وفاتان و115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و360 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية